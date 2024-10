Netflix, brutta sorpresa, prezzi all’insù. “Ecco tutti gli aumenti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli analisti l’avevano previsto nelle ultime settimane, anche sulla scia di alcuni aumenti già effettuati in altre zone del mondo. Per Italia e Spagna la previsione è ora diventata realtà. Netflix ritocca all’insù i prezzi dei suoi abbonamenti nei due Paesi, a partire da oggi venerdì 18 ottobre.Leggi anche: Prova a barare così al test della patente ma finisce in ospedale: da non credere! Gli aumenti variano in base al piano scelto. Il Premium vedrà il rincaro più significativo. Il prezzo passa da 17,99 a 19,99 euro al mese, con un aumento di 2 euro (24 euro all’anno). Questo piano permette di usare Netflix su quattro dispositivi con risoluzione Ultra HD e audio potenziato, oltre alla possibilità di effettuare download su un massimo di sei dispositivi. Thesocialpost.it - Netflix, brutta sorpresa, prezzi all’insù. “Ecco tutti gli aumenti” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Gli analisti l’avevano previsto nelle ultime settimane, anche sulla scia di alcunigià effettuati in altre zone del mondo. Per Italia e Spagna la previsione è ora diventata realtà.ritoccadei suoi abbonamenti nei due Paesi, a partire da oggi venerdì 18 ottobre.Leggi anche: Prova a barare così al test della patente ma finisce in ospedale: da non credere! Glivariano in base al piano scelto. Il Premium vedrà il rincaro più significativo. Il prezzo passa da 17,99 a 19,99 euro al mese, con un aumento di 2 euro (24 euro all’anno). Questo piano permette di usaresu quattro dispositivi con risoluzione Ultra HD e audio potenziato, oltre alla possibilità di effettuare download su un massimo di sei dispositivi.

