Napoli il teatro a scuola con i testi di De Simone e le fiabe che parlano dei diritti dei bambini

Al via "Levante – teatro ad Est", progetto dell'associazione NEA Napoli Europa Africa promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell'ambito dell'iniziativa "teatro, Che Classe!" Un anno scolastico ricco d'arte per gli alunni dell'area orientale di Napoli con "Levante – teatro ad Est", progetto promosso e finanziato dal Comune di Napoli, nell'ambito dell'iniziativa "teatro, Che Classe!", e organizzato dall'associazione NEA Napoli Europa Africa. Ottanta studenti saranno i protagonisti di laboratori e altre occasioni culturali per valorizzare potenzialità espressive ed energie creative, così da avvicinarsi al mondo del teatro.

