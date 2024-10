MotoGP, Marco Bezzecchi: “Buone risposte dalla moto e ottimo terzo tempo, ma domani arriveranno tutti” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Marco Bezzecchi chiude con un brillante terzo posto le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di motoGP 2024. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto un venerdì davvero particolare. La FP1, infatti, è stata cancellata per la pioggia battente, per cui nell’unico turno disputato i piloti hanno dovuto trovare set-up ideale e time attack tutto in una volta. Il miglior tempo delle pre-qualifiche, alla fine, lo ha fissato Marc Marquez in 1:27.770 con 102 millesimi sul fratello Alex, quindi 188 proprio su Marco Bezzecchi, autore di una serie di giri di alto livello. Quarta posizione a 197 millesimi per Jorge Martin, quinta per Francesco Bagnaia a 243, mentre è sesto Maverick Vinales a 390. Oasport.it - MotoGP, Marco Bezzecchi: “Buone risposte dalla moto e ottimo terzo tempo, ma domani arriveranno tutti” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)chiude con un brillanteposto le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo vissuto un venerdì davvero particolare. La FP1, infatti, è stata cancellata per la pioggia battente, per cui nell’unico turno disputato i piloti hanno dovuto trovare set-up ideale e time attack tutto in una volta. Il migliordelle pre-qualifiche, alla fine, lo ha fissato Marc Marquez in 1:27.770 con 102 millesimi sul fratello Alex, quindi 188 proprio su, autore di una serie di giri di alto livello. Quarta posizione a 197 millesimi per Jorge Martin, quinta per Francesco Bagnaia a 243, mentre è sesto Maverick Vinales a 390.

