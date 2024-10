Mistermovie.it - Mister Movie | Il Video di quando Javier fece infuriare Tina a Uomini e Donne torna alla ribalta

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Martinez, uno dei concorrenti più discussi dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha un passato televisivo che riserva sorprese. Prima di approdare nella Casa più spiata d’Italia, infatti, il pvolista argentino aveva già partecipato a due popolari reality show: Temptation Island eMartinez, dal GF al passato turbolento a: la verità nascosta Proprio durante la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, Martinez si è reso protagonista di un episodio che in pochi ricordano, ma che ètoin queste ore. Come rivelato da Novella 2000, durante una registrazione di, la redazione ricevette una segnalazione che metteva in discussione la sincerità di. La conduttrice Maria De Filippi, informata della situazione, decise di affrontare pubblicamente il concorrente.