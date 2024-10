Milan, Fonseca: “Stiamo cambiando tante cose, serve tempo perché…” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese Pianetamilan.it - Milan, Fonseca: “Stiamo cambiando tante cose, serve tempo perché…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo, tecnico del, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Milan di Fonseca : Riflessioni e Sfide alla Vigilia della Partita con l’Udinese - Il Milan, che storicamente ha sempre puntato su un gioco di aggressività e intensità, sembra aver smarrito quel pizzico di cattiveria necessaria per competere a livelli alti. Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, è chiamato a dimostrare la propria forza e a superare le avversità per tornare ai livelli attesi dalla propria storia e dai suoi tifosi. (Gaeta.it)

Milan - Fonseca : “Dico sempre ciò che penso - non mi frega un c***o se…” - Intervenuto nella consueta conferenza della vigilia, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato in vista della sfida contro l'Udinese. (Pianetamilan.it)

Fonseca svela cos’è successo nel Milan al rientro dei nazionali : “Non mi frega un c***o del nome” - Paulo Fonseca fa sentire la sua voce in conferenza stampa parlando del confronto avuto con la squadra dopo il rientro dei nazionali del Milan: "Non mi frega un ca**o il nome del giocatore".Continua a leggere . (Fanpage.it)