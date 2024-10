Migranti: FdI, su Albania giudici usurpano governo, fuori da logica democratica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (LaPresse) – “Quanto deciso oggi dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma circa il Cpr in Albania è fuori da ogni logica democratica. Si tratta di una sentenza di giudici politicizzati e militanti. È uno dei poteri dello Stato che usurpa quello del governo, impedendo a quest’ultimo di contrastare l’immigrazione illegale di massa. Se ciò non bastasse, è ancora peggiore il fatto che il Pd ieri anticipasse, o meglio, suggerisse la decisione del giudice. Ecco come la magistratura rossa e pro immigrazione di massa paralizzano il sistema dei rimpatri, al di là di dove siano collocati i Migranti irregolari. Tutto ciò è inaccettabile”. Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon. Lapresse.it - Migranti: FdI, su Albania giudici usurpano governo, fuori da logica democratica Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (LaPresse) – “Quanto deciso oggi dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma circa il Cpr inda ogni. Si tratta di una sentenza dipoliticizzati e militanti. È uno dei poteri dello Stato che usurpa quello del, impedendo a quest’ultimo di contrastare l’immigrazione illegale di massa. Se ciò non bastasse, è ancora peggiore il fatto che il Pd ieri anticipasse, o meglio, suggerisse la decisione del giudice. Ecco come la magistratura rossa e pro immigrazione di massa paralizzano il sistema dei rimpatri, al di là di dove siano collocati iirregolari. Tutto ciò è inaccettabile”. Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

