Mezzo secolo di storia Gavazzi lascia la macelleria

Bonelle (Pistoia), 18 ottobre 2024 – Il mondo era alquanto diverso nell'ormai lontano 1974 e, in Mezzo secolo di storia, di cose ne sono successe molte, anche nella piccola frazione di Bonelle. Un punto però è rimasto sempre ben saldo: per cinquant'anni di fila la macelleria dei coniugi Dino Gavazzi ed Emma Frosini ha aperto le sue serrande in via Bonellina, servendo ininterrottamente il paese con i suoi prodotti. Dopo Mezzo secolo Dino ed Emma lasciano l'attività e per questo importantissimo traguardo la Confcommercio ha conferito ai coniugi un riconoscimento. Lunedì scorso,14 ottobre, in occasione dello speciale anniversario, la Confcommercio ha consegnato una targa commemorativa ai titolari per celebrare l'importante traguardo raggiunto. "Lei aveva studiato ragioneria – racconta Dino Gavazzi – mentre io avevo iniziato a lavorare in un'altra macelleria, con suo padre.

