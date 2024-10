Manifestazione a Palermo: Solidarietà per Matteo Salvini sotto la Procura (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Palermo è al centro dell’attenzione nazionale, ospitando una Manifestazione organizzata dalla Lega per esprimere Solidarietà a Matteo Salvini. Il leader della Lega e ex ministro dell’Interno sta affrontando gravi accuse, con la Procura che ha richiesto una condanna a sei anni di carcere. Le accuse riguardano il sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio relativi a un episodio avvenuto cinque anni fa, quando Salvini, in qualità di ministro, bloccò lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave Open Arms, rimasti in mare per ben 19 giorni. La scena a piazza Politeama Piazza Politeama, uno dei luoghi più emblematici di Palermo, ha visto una massiccia affluenza di sostenitori della Lega. I partecipanti, tra cui i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli, hanno affollato il luogo per esprimere supporto a Salvini. Gaeta.it - Manifestazione a Palermo: Solidarietà per Matteo Salvini sotto la Procura Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città diè al centro dell’attenzione nazionale, ospitando unaorganizzata dalla Lega per esprimere. Il leader della Lega e ex ministro dell’Interno sta affrontando gravi accuse, con lache ha richiesto una condanna a sei anni di carcere. Le accuse riguardano il sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio relativi a un episodio avvenuto cinque anni fa, quando, in qualità di ministro, bloccò lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla nave Open Arms, rimasti in mare per ben 19 giorni. La scena a piazza Politeama Piazza Politeama, uno dei luoghi più emblematici di, ha visto una massiccia affluenza di sostenitori della Lega. I partecipanti, tra cui i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli, hanno affollato il luogo per esprimere supporto a

