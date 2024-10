Maltempo in Campania: prorogata ed estesa l'allerta meteo, in alcune zone si passa all'Arancione (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Protezione Civile regionale ha prorogato, innalzato ed esteso l'allerta meteo già in vigore all'intero territorio regionale. A partire dalle 23.59 si passa all'Arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Salernotoday.it - Maltempo in Campania: prorogata ed estesa l'allerta meteo, in alcune zone si passa all'Arancione Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Protezione Civile regionale ha prorogato, innalzato ed esteso l'già in vigore all'intero territorio regionale. A partire dalle 23.59 siall'sulle1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - prorogata l'allerta meteo : in alcune zone si passa da giallo ad arancione - La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto e l'intensificarsi delle precipitazioni che già stanno determinando situazioni di criticità in alcuni comuni della Campania, ha prorogato, innalzato ed esteso l'allerta meteo già in vigore all'intero territorio... (Napolitoday.it)

Allerta meteo per temporali in alcune zone della Campania - La Protezione civile campana ricorda “che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a rapidi cambi del quadro meteo e ad improvvisi temporali anche di forte portata a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere anche accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento. 59 di domani. (Anteprima24.it)

Temporali forti - allerta meteo nelle zone nord occidentali della Toscana - L’allerta meteo è valida dalle ore 15 alla mezzanotte di domani, mercoledì 16 ottobre, e riguarda le zone nord occidentali. Possibili colpi di vento e grandinate. . Firenze, 15 ottobre 2024 – Maltempo in arrivo in alcune aree della Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per la giornata di domani, mercoledì 16 ottobre, una allerta meteo gialla per rischio ... (Lanazione.it)