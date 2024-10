Maltempo, Bacchiglione a livello di guardia: allagamenti in tutta la città, circolazione dei treni sospesa tra Vicenza e Padova (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vicenza - A Vicenza rimane alta l'allerta a causa dell'ondata di Maltempo che ha portato al progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. A metà mattinata Ilgazzettino.it - Maltempo, Bacchiglione a livello di guardia: allagamenti in tutta la città, circolazione dei treni sospesa tra Vicenza e Padova Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)- Arimane alta l'allerta a causa dell'ondata diche ha portato al progressivo innalzamento dei fiumi che attraversano il centro storico. A metà mattinata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo a Vicenza : fiumi in aumento - allerta e misure precauzionali in atto - situazione attuale dei fiumi Nella città vicentina, il Bacchiglione ha superato il livello di guardia di 4. Le condizioni locali sono monitorate da esperti, pronti a intervenire in caso di necessità. Al momento, il fiume Retrone, che ha raggiunto i 2. Le strade in alcune aree sono state sommerge, costringendo i residenti a cercare vie alternative. (Gaeta.it)

Allarme maltempo in Veneto : a Vicenza fiumi in piena - a Venezia si alza il Mose - Venezia Le paratie del Mose sono alzate, così da scongiurare il rischio dell’acqua alta. Venezia, 18 ottobre 2024 – E’ di nuovo allerta maltempo sul Veneto: le piogge stanno interessando tutta la regione da ore, e ci sono criticità per quanto riguarda il rischio idreogeologico e idraulico. Vicenza Il fiume Bacchiglione è molto vicino al livello d’allerta di 4,50 metri. (Ilrestodelcarlino.it)

Maltempo - a Vicenza l'apertura del bacino salva di nuovo la città - . . Alle 22 di ieri, martedì 8 ottobre, a Ponte degli Angeli il livello del Bacchiglione aveva raggiunto quota 5,25 metri. Il pericolo esondazione è stato però scongiurato, ancora una volta, dall'apertura del bacino di Caldogno, poco prima delle 19, disposta dal genio civile della Regione del Veneto. (Vicenzatoday.it)