L'omicidio di Laura Frosecchi a Chiesanuova (Firenze): il nipote è indagato per omicidio volontario (Di venerdì 18 ottobre 2024) Mattia Scutti, 22 anni, arrestato per aver sparato 4-5 colpi di pistola uccidendo la zia Laura Frosecchi, 54 anni, nel suo negozio di alimentari a Chiesanuova (Firenze) , è indagato per omicidio volontario e porto e detenzione abusiva di armi clandestine, parti di armi da guerra e munizionamento . Accertamenti sulla provenienza della pistola usata nell'omicidio sono in corso. Lunedì prossimo verrà

