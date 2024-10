L’IA porta Google a riorganizzare i team di Gemini, Assistant e Ricerca (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sundar Pichai, CEO di Google, annuncia alcuni importanti cambiamenti all'interno della compagnia, riguardanti Gemini, Assistant e Ricerca. L'articolo L’IA porta Google a riorganizzare i team di Gemini, Assistant e Ricerca proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - L’IA porta Google a riorganizzare i team di Gemini, Assistant e Ricerca Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sundar Pichai, CEO di, annuncia alcuni imnti cambiamenti all'interno della compagnia, riguardanti. L'articolodiproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grandi movimenti in Google : Gemini passa a DeepMind - nuovo leader per Search - Google ha cambiato la guida della sua divisione più importante, quella del motore di ricerca e degli annunci. L’app Gemini finisce in DeepMind e i team dell’Assistente lavoreranno più vicini ad Android e ai Pixel... Leggi tutto . (Dday.it)

Google Gemini offrirà un maggiore controllo sulle immagini generate - Google Gemini permetterà di scegliere l'aspect ratio e altre caratteristiche delle immagini generate dall'intelligenza artificiale. L'articolo Google Gemini offrirà un maggiore controllo sulle immagini generate proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Gemini di Google può generare immagini senza limiti e ad alta risoluzione. Anche dall'italiano - La versione gratuita di Gemini da qualche giorno genera immagini anche in italiano sfruttando il miglior motore di Google “text to image”, Imagen 3. Risoluzione elevata, ma niente persone. ... Leggi tutto . (Dday.it)