Ilrestodelcarlino.it - L’avvertimento sulla lavagna. Pericolo cedimenti dal soffitto: "Non tenete i banchi là sotto"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pesaro, 18 ottobre 2024 – "Ivanno tenuti in questo modo per la sicurezza e per evitare cadute dal". Questa la scritta che sabato scorso si sono trovati impressagli alunni della classe 4ªE del liceo scientifico Marconi, che quest’anno sono ospitati all’interno delle aule dislocate al Genga, sempre al Campus scolastico. Un messaggio indirizzato ai ragazzi, scritto in seguito alle condizioni in cui versa ildell’aula dopo le forti piogge di metà settembre. A denunciare l’accaduto sono quattro mamme degli alunni che frequentano la classe, preoccupate da quanto sta accadendo: "Vorremo segnalare la situazionesa a cui sono esposti quotidianamente alcuni studenti del Marconi ed in particolare quelli che svolgono l’attività scolastica al plesso Genga – scrivono Claudia Rubbini, Annalisa Sacco, Enrica Busnelli e Antonella Arduini –.