Sport.quotidiano.net - L’appello del direttore generale biancorosso. Mariani: "Questa squadra merita di avere più spettatori»

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tocca alMatteoil compito di stilare il primissimo bilancio stagionale in casa Forlì, in vista del match di domani a Modena. "Dal punto di vista sportivo – attacca il dirigente dei galletti – siamo chiaramente soddisfatti, per quanto consci che dopo appena 6 partite è prematuro azzardare previsioni. Come avevamo auspicato scegliendo di affidare la panchina a Miramari, laha acquisito una chiara identità di gioco e, oltretutto, presenta ancora notevoli margini di miglioramento. Che dipenderanno esclusivamente da noi. Quindi guardiamo con ragionevole ottimismo al futuro prossimo".rilancia, poi,alla piazza a "stringersi intorno alla", anche perché "chi viene al ‘Morgagni’ ha modo di gustarsi uno spettacolo interessante", come peraltro il secondo posto attuale certifica.