Gaeta.it - La Fiera del Libro di Francoforte 2023: Gorizia e Nova Gorica protagoniste della Capitale Europea della Cultura

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladeldisi prepara a chiudere i battenti con una giornata ricca di eventi e significati. L’edizione di quest’anno, che ha visto l’Italia come ospite d’onore, si conclude il 20 ottobre e offre un’importante occasione di riflessione sulla. In particolare, il focus sarà sulla candidatura dicome2025, un evento che rappresenta non solo le singole comunità ma anche un’idea di Europa più integrata e condivisa. Un dialogo a due voci per lacondivisa Nel corsogiornata, si svolgerà un incontro intitolato “Vicini di casa, vicini di”, moderato dal sindaco di, Rodolfo Ziberna, e dal vicepresidenteRegione Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil.