Il Castello delle Cerimonie dopo la confisca, cosa succede e fin quando va in onda su Real Time (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il programma storico di Real Time continuerà ad andare in onda fino a dicembre con i nuovi episodi, nonostante la confisca del bene da. La conferma arriva da Warner Bros. Discovery, ma non ci sono ancora notizie sulla prosecuzione del format. Fanpage.it - Il Castello delle Cerimonie dopo la confisca, cosa succede e fin quando va in onda su Real Time Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il programma storico dicontinuerà ad andare infino a dicembre con i nuovi episodi, nonostante ladel bene da. La conferma arriva da Warner Bros. Discovery, ma non ci sono ancora notizie sulla prosecuzione del format.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Irene Pivetti condannata a 4 anni : le confiscano anche 3 - 4 milioni - Irene Pivetti è stata condannata a 4 anni di carcere. L'ex presidente della Camera era imputata per evasione fiscale e autoriciclaggio al Tribunale di Milano. I magistrati hanno accolto la richiesta di condanna formulata dal pm Giovanni Tarzia durante la sua requisitoria. I giudici della... (Milanotoday.it)

Irene Pivetti - condanna a quattro anni per evasione fiscale e autoriciclaggio : confiscati 3 - 4 milioni - E’ stata disposta nei confronti di Pivetti anche la confisca di oltre 3,4 milioni di euro. Il tribunale di Milano ha condannato a quattro anni di reclusione e 6mila euro di multa l’ex presidente della Camera dei deputati, Irene Pivetti, nel processo che la vede imputata di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio per una serie di operazioni commerciali nel 2016 da ... (Lapresse.it)

Inchiesta Mose - confiscati beni e conti per 21 - 4 milioni di euro a due condannati per corruzione (10 - 7 milioni riguardano Baita) - VENEZIA - Il Gip del Tribunale di Venezia ha emesso un provvedimento di confisca di beni immobili e disponibilità finanzierie per 21,4 milioni di euro nei confronti di due... (Ilgazzettino.it)