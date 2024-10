Grave incidente stradale sulla A24: un giovane trasportato in elisoccorso all’ospedale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un Grave incidente stradale ha scosso il tratto autostradale della A24 nei pressi di Carsoli, all’altezza del km 61. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte che hanno portato all’incidente, il quale ha coinvolto un’unica vettura. Fortunatamente, non sono stati registrati altri veicoli coinvolti nell’impatto, ma le conseguenze per il giovane conducente sono state particolarmente gravi, portando a un mobilitazione tempestiva dei soccorso. Ricostruzione dell’incidente I primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine riportano che il giovane stava viaggiando in direzione Roma quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto. La vettura ha iniziato a sbandare, subendo un violento impatto contro il guard rail e ribaltandosi più volte. Gaeta.it - Grave incidente stradale sulla A24: un giovane trasportato in elisoccorso all’ospedale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unha scosso il tratto autodella A24 nei pressi di Carsoli, all’altezza del km 61. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze esatte che hanno portato all’, il quale ha coinvolto un’unica vettura. Fortunatamente, non sono stati registrati altri veicoli coinvolti nell’impatto, ma le conseguenze per ilconducente sono state particolarmente gravi, portando a un mobilitazione tempestiva dei soccorso. Ricostruzione dell’I primi accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine riportano che ilstava viaggiando in direzione Roma quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo dell’auto. La vettura ha iniziato a sbandare, subendo un violento impatto contro il guard rail e ribaltandosi più volte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sul lungomare di Pescara : donna gravemente ferita da auto pirata - scatta la caccia all’autista - L’evento ha riacceso i riflettori sulla sicurezza stradale, in particolare su tratte affollate come il lungomare, dove la presenza di pedoni è significativa e dove incidenti di questo tipo possono avere gravi conseguenze. L’automobile che l’ha investita è poi fuggita dal luogo dell’incidente, dando avvio a una serie di indagini da parte delle forze dell’ordine per rintracciare il conducente. (Gaeta.it)

Incidente sul lavoro nella zona industriale - è grave dopo un volo di 10 metri : soccorso dall'elimedica atterrata vicino alle Poste - Infortunio sul lavoro giovedì pomeriggio nella zona industriale di Forlì. Un operaio di 39 anni di una ditta esterna è rimasto gravemente ferito in un incidente verificatosi all'Olitalia in via Meucci. La dinamica dell'accaduto è al vaglio al personale della Medicina sul Lavoro, intervenuta sul... (Forlitoday.it)

Pienza - incidente sul lavoro : operaio ferito in modo grave lungo la strada provinciale - Pienza (Siena), 17 ottobre 2024 – Grave incidente sul lavoro, giovedì 17 ottobre, intorno alle 10 a Pienza (in provincia di Siena), dove un operaio di 46 anni è rimasto ferito lungo la strada provinciale 53 a Pienza. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice 3, quello di massima gravità, al policlinico senese delle Scotte. (Lanazione.it)