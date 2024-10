Emergenza in Serie A: 9 giocatori infortunati a causa della sosta per le Nazionali (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da Lobotka a Zielinski: le big si preparano a un tour de force in Serie A con assenze pesanti che mettono a rischio il rendimento stagionale. La sosta per le Nazionali continua a infliggere un duro colpo alle squadre di Serie A, con ben nove giocatori infortunati che rischiano di compromettere le prossime partite. L’assenza più significativa è quella di Stanislav Lobotka, regista della Slovacchia, che ha subito una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro durante il match contro l’Azerbaijan. La sua mancanza si farà sentire, soprattutto per il Napoli, che si prepara a un fitto calendario. Anche la Juventus è in difficoltà , con Weston McKennie che ha riportato un infortunio mentre giocava con gli Stati Uniti e Nicolò Fagioli che ha accusato un problema durante l’amichevole con l’Italia. Napolipiu.com - Emergenza in Serie A: 9 giocatori infortunati a causa della sosta per le Nazionali Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Da Lobotka a Zielinski: le big si preparano a un tour de force inA con assenze pesanti che mettono a rischio il rendimento stagionale. Laper lecontinua a infliggere un duro colpo alle squadre diA, con ben noveche rischiano di compromettere le prossime partite. L’assenza più significativa è quella di Stanislav Lobotka, registaSlovacchia, che ha subito una distrazione di primo grado del semitendinoso sinistro durante il match contro l’Azerbaijan. La sua mancanza si farà sentire, soprattutto per il Napoli, che si prepara a un fitto calendario. Anche la Juventus è in difficoltà , con Weston McKennie che ha riportato un infortunio mentre giocava con gli Stati Uniti e Nicolò Fagioli che ha accusato un problema durante l’amichevole con l’Italia.

