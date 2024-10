Ilrestodelcarlino.it - "Educazione siberiana sul figlio". Botte e insulti: la madre a processo

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Le due denunce all’ex compagno per maltrattamenti e poi per sottrazione di minore, erano finite la prima con un’assoluzione in abbreviato "perché il fatto non sussiste" e l’altra con un’archiviazione. Ora è la donna - una ultra-trentenne di Faenza difesa dall’avvocato Antonio Gambetti - a dovere rispondere di maltrattamenti verso ilda quando lui aveva 7 anni. Nelin corso davanti al pm Stefano Stargiotti e al collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ieri mattina ha preso la parola l’ex compagno dell’imputata, parte civile con l’avvocato Andrea Visani, per ribadire le accuse contro la donna. L’uomo peraltro a suo tempo era stato sottoposto a divieto di avvicinamento, poi decaduto in seguito all’assoluzione. "I compiti dovevano essere perfetti - ha ricordato in aula -. Il bimbo faceva tardi per arrivare a risultati perfetti.