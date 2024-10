Calciomercato.it - DIRETTA | Empoli-Napoli, Conte: “Ho un dilemma su Kvaratskhelia e David Neres. Scudetto? Ci vuole pazienza”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Per l’ottava giornata di Serie A, Antoniopresenta in conferenza stampa la partitaSi torna finalmente in campo con l’ottava giornata di Serie A. Ilva in trasferta a, squadra che negli ultimi anni ha creato più di qualche problema agli azzurri. Oltretutto, Antonionon ha mai vinto con i toscani e al Castellani non è mai riuscito a far gol con le sue squadre. Antonio, allenatore del(LaPresse) Calciomercato.itSarà assente Lobokta per infortunio, per lui almeno 10 giorni di stop. Il mister pensa anche a qualche cambiamento in vista del match del Castellani: scalpitanoe Spinazzola. Di seguito la conferenza stampa di Antonioa due giorni da. A che punto è ildi– “Abbiamo il cartello “lavori in corso” e non poteva essere diversamente dopo qualche mese.