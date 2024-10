De Siervo: “Serie A all’avanguardia, sempre pronti a investire nella tecnologia” (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in un’intervista nell’edizione odierna de “Il Messaggero” ha toccato diverse tematiche, in particolare quelle arbitrali. “Siamo storicamente ed effettivamente più avanti di tante altre Leghe grazie agli investimenti in tecnologia fatti in questi anni.. Siamo guidati dalla volontà di voler continuare a innovare per sostenere e supportare gli arbitri nella loro capacità di fare le scelte giuste durante la gara. Infatti siamo stati i primi al mondo ad aver introdotto la Goal Line Tecnology, il Var, il fuorigioco semi automatico e, da ultimo, il Var Message sugli orologi degli arbitri”, ha dichiarato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’Amministratore Delegato della LegaA, Luigi De, in un’intervista nell’edizione odierna de “Il Messaggero” ha toccato diverse tematiche, in particolare quelle arbitrali. “Siamo storicamente ed effettivamente più avanti di tante altre Leghe grazie agli investimenti infatti in questi anni.. Siamo guidati dalla volontà di voler continuare a innovare per sostenere e supportare gli arbitriloro capacità di fare le scelte giuste durante la gara. Infatti siamo stati i primi al mondo ad aver introdotto la Goal Line Tecnology, il Var, il fuorigioco semi automatico e, da ultimo, il Var Message sugli orologi degli arbitri”, ha dichiarato.

