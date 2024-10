David Neres, il Napoli di Conte e non solo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Napoli e non solo: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “La classifica è ancora troppo corta per starsene a guardarla. Anche perché il ciclo di partite impegnative arriva adesso e soltanto quando sarà finito, praticamente a fine girone d’andata, sarà il caso di osservare la graduatoria e tracciare un bilancio. Il periodo davvero utile a tirare le somme e a stilare una griglia attendibile in vista del traguardo comincerà adesso. Dall’ottavo turno all’inizio del 2025, a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno”. Non solo la squadra partenopea “Certi obiettivi restano in attesa, congelati, ma è un discorso che vale per tutti: la classifica è un amen e il Napoli ha soltanto 2 punti più dell’Inter; 3 più di Juve, Lazio e Udinese; 5 più di Milan e Torino; 6 più di Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina. Terzotemponapoli.com - David Neres, il Napoli di Conte e non solo Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ile non: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “La classifica è ancora troppo corta per starsene a guardarla. Anche perché il ciclo di partite impegnative arriva adesso e soltanto quando sarà finito, praticamente a fine girone d’andata, sarà il caso di osservare la graduatoria e tracciare un bilancio. Il periodo davvero utile a tirare le somme e a stilare una griglia attendibile in vista del traguardo comincerà adesso. Dall’ottavo turno all’inizio del 2025, a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno”. Nonla squadra partenopea “Certi obiettivi restano in attesa, congelati, ma è un discorso che vale per tutti: la classifica è un amen e ilha soltanto 2 punti più dell’Inter; 3 più di Juve, Lazio e Udinese; 5 più di Milan e Torino; 6 più di Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina.

Il Napoli dopo Verona ha subito solo due gol di cui uno su rigore (Gazzetta) - Piacerebbe anche Kang In Lee, ma il Paris Saint Germain difficilmente lo cederà. Non entrerà in nessun altro club quest’estate. Lo scorso anno Itakura aveva rifiutato la maglia azzurra Secondo quanto scrive il giornalista di Sky Sport De Florian Plettenberg, Itakura ha deciso di restare al Borussia Monchengladbach. (Ilnapolista.it)

Napoli - un mercato da nove grazie a Conte : per ora un solo punto interrogativo - Dopo una prima fase iniziale, il nuovo mister ha optato per diversi cambiamenti, con molti calciatori che hanno lasciato la città partenopea dopo il ritiro a Dimaro e Castel di Sangro. . Dopo una stagione fallimentare, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è affidato alla coppia Manna-Conte per ripartire. (Dailynews24.it)

Il Napoli di Conte e non solo : parla Ruud Krol - Se questo spezzare la linea di difensori come Stones e Calafiori è la fase moderna del gioco del mio Ajax? Calafiori mi piace molto, perché difende ed attacca: ci vuole tanto coraggio per fare questo”. Non solo Napoli: c’è oggi un nuovo Krol? “Qualche giocatore può fare quello che facevo io? Il calcio è diverso ora, nel Napoli ho fatto sia libero che uomo a metà campo. (Terzotemponapoli.com)