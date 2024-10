Consegna merci: più 13% di mezzi elettrici (Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli ultimi cinque anni, a Milano, il numero di veicoli elettrici nelle flotte delle principali società di distribuzione delle merci è aumentato del 13%: oggi se ne contano 219 a fronte dei 27 del 2019. La propensione al rinnovo del parco circolante è un dato che dimostra l’attenzione all’ambiente del settore delle consegne e ne conferma lo stato di salute, esploso durante e dopo il biennio Covid. Evidentemente c’è una disponibilità ed una convenienza da parte degli operatori a cambiare motorizzazioni. Ma può spiegare, benché solo in parte, anche altri fenomeni dibattuti da qualche tempo a questa parte. Il riferimento è al calo non eccezionale, anzi in alcuni mesi inesistente, del numero di veicoli circolanti in città e in centro sebbene siano attive non una ma due grandi Zone a traffico limitato: Area B ed Area C. Ilgiorno.it - Consegna merci: più 13% di mezzi elettrici Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli ultimi cinque anni, a Milano, il numero di veicolinelle flotte delle principali società di distribuzione delleè aumentato del 13%: oggi se ne contano 219 a fronte dei 27 del 2019. La propensione al rinnovo del parco circolante è un dato che dimostra l’attenzione all’ambiente del settore delle consegne e ne conferma lo stato di salute, esploso durante e dopo il biennio Covid. Evidentemente c’è una disponibilità ed una convenienza da parte degli operatori a cambiare motorizzazioni. Ma può spiegare, benché solo in parte, anche altri fenomeni dibattuti da qualche tempo a questa parte. Il riferimento è al calo non eccezionale, anzi in alcuni mesi inesistente, del numero di veicoli circolanti in città e in centro sebbene siano attive non una ma due grandi Zone a traffico limitato: Area B ed Area C.

