Liberoquotidiano.it - "Changeling": la scomparsa di un ragazzino è un mistero

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Sky Cinema 2 ore 21.15 Con Angelina Jolie, John Malkovich e Colm Feore. Regia di Clint Eastwood. Produzione USA 2008. Durata: 2 ore e 21 minuti LA TRAMA A Los Angeles negli anni 20 scompare un, rapito mentre la madre era al lavoro. La donna mette in moto la polizia locale. Invano. C'è del marcio tra gli sbirri e i magistrati locali. A un dato punto simuleranno di aver trovato il bambino spacciando per lui un piccolo sconosciuto. L'indomita madre non ci casca.La terribile verità salterà fuori dopo anni. PERCHE VEDERLO perchè è un Eastwood dove tutto funziona. Dalla suspense mai doma alla ricostruzione storica all'Angelina migliore mai vista sullo schermo