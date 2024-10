361magazine.com - Carosello: un pezzo di cuore italiano

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Melegaro, giornalista di Skytg24, prima alla redazione Spettacolo e ora al Coordinamento editoriale del Tg, ci accompagna in un viaggio affascinante attraverso la storia di “” Chi non ricorda le irresistibili melodie, i personaggi indimenticabili e le storie divertenti che ci tenevano incollati allo schermo durante la pausa pubblicitaria? “” non era solo un programma televisivo, ma un vero e proprio fenomeno culturale che ha segnato un’epoca. Grazie al nuovo libro di Marco Melegaro, “Aspettando. Specchio e sogno di un’Italia spensierata” – che porta la prefazione di Carlo Conti -, possiamo rivivere quelle emozioni e scoprire come questo piccolo schermo abbia riflesso i cambiamenti e le aspirazioni di un’intera generazione.