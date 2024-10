Box Office: ottime anteprime USA per il film Smile 2 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il film horror Smile 2 ha raccolto 2,5 milioni al Box Office dalle classiche anteprime USA, ed ora si appresta a vincere il weekend. La nuova pellicola del terrore diretta da Parker Finn è approdato ieri in circa 3000 sale del Nord America raccogliendo una cifra stimata di 2,5 milioni di dollari, secondo Deadline. La cifra raccolta è superiore ai 2 milioni racimolati dal primo capitolo nel 2022, capace poi di incassare nel weekend d’esordio 22,6 milioni, e 105,9 milioni a fine corsa. L’accoglienza del pubblico e della critica è stato ottimo. Smile 2, infatti, ha ottenuto un 85% su Rotten Tomatoes, ma anche 3 stelle e mezzo su PostTrak. Il risultato potrebbe facilmente tradursi in un ottimo passaparola, e quindi in un weekend d’esordio monster. A tal proposito, sarà nostra premura aggiornare questo articolo con i dati della giornata di venerdì. Universalmovies.it - Box Office: ottime anteprime USA per il film Smile 2 Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilhorror2 ha raccolto 2,5 milioni al Boxdalle classicheUSA, ed ora si appresta a vincere il weekend. La nuova pellicola del terrore diretta da Parker Finn è approdato ieri in circa 3000 sale del Nord America raccogliendo una cifra stimata di 2,5 milioni di dollari, secondo Deadline. La cifra raccolta è superiore ai 2 milioni racimolati dal primo capitolo nel 2022, capace poi di incassare nel weekend d’esordio 22,6 milioni, e 105,9 milioni a fine corsa. L’accoglienza del pubblico e della critica è stato ottimo.2, infatti, ha ottenuto un 85% su Rotten Tomatoes, ma anche 3 stelle e mezzo su PostTrak. Il risultato potrebbe facilmente tradursi in un ottimo passaparola, e quindi in un weekend d’esordio monster. A tal proposito, sarà nostra premura aggiornare questo articolo con i dati della giornata di venerdì.

