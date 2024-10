Basket femminile, Schio ospita Faenza in Serie A1. La Reyer Venezia affronta Sesto San Giovanni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quarta giornata di regular season per la Serie A1 di Basket femminile alle porte, con un solo anticipo previsto domani sera ed il resto delle altre partite in programma domenica nel tardo pomeriggio alle ore 18:00 con il posticipo delle 20:45. L’Alpo di Villafranca di Verona osserverà un turno di riposo: andiamo a scoprire cosa ci attende nel massimo campionato tricolore ‘rosa’. La Derthona Tortona ospita sabato 19 ottobre alle ore 18:00 la RMB Brixia, con entrambe le squadre che hanno conquistato un solo successo finora. Passando poi a domenica 20 ottobre, sono tre le sfide che si disputeranno in contemporanea alle ore 18:00: l’O.ME.P.S. Oasport.it - Basket femminile, Schio ospita Faenza in Serie A1. La Reyer Venezia affronta Sesto San Giovanni Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Quarta giornata di regular season per laA1 dialle porte, con un solo anticipo previsto domani sera ed il resto delle altre partite in programma domenica nel tardo pomeriggio alle ore 18:00 con il posticipo delle 20:45. L’Alpo di Villafranca di Verona osserverà un turno di riposo: andiamo a scoprire cosa ci attende nel massimo campionato tricolore ‘rosa’. La Derthona Tortonasabato 19 ottobre alle ore 18:00 la RMB Brixia, con entrambe le squadre che hanno conquistato un solo successo finora. Passando poi a domenica 20 ottobre, sono tre le sfide che si disputeranno in contemporanea alle ore 18:00: l’O.ME.P.S.

Basket femminile - Venezia batte il Valencia e fa due su due in EuroLeague Women - Nel quarto quarto arriva subito un parziale firmato Berkani, Stankovic, Pan e Kuier e Venezia che scappa via e chiude il discorso. Il Valencia prova a reagire, ma le venete restano in doppia cifra di vantaggio e amministrano fino alla fine. Ecco come è andata. Si è appena conclusa al Taliercio di Venezia la sfida valevole per il secondo turno della EuroLeague Women tra le padrone di casa e le ... (Oasport.it)

Basket femminile - la Geas espugna Namur e festeggia la prima vittoria in EuroCup Women - Il Namur prova in qualche modo a reagire con Franquin e Virjoghe, ma è troppo poco e si va al riposo sul 25-39. Geas che, così, è già in gestione della partita fin da inizio secondo quarto. Partenza devastante della Geas Sesto San Giovanni, che cancella le padrone di casa palla in mano e in sei minuti piazza un parziale di 0-9 che spezza subito il match. (Oasport.it)

Basket femminile : Schio sconfitta a Miskolc dal DVTK - non riesce il colpo esterno in Eurolega - Verona piazza il 6-16 che costringe il DVTK al timeout, da cui esce con Tadic e soprattutto Kanyasi che riescono a tenere entro un limite di 7 punti il divario (15-22) dopo 10?. A mettere il chiodo decisivo ci pensa Kanyasi con la tripla del 62-51, che fa da preludio al definitivo 70-63 che arriva senza grandi patemi per le ungheresi. (Oasport.it)