Arrestato un cittadino tunisino per violenza durante manifestazione di solidarietà a Roma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un cittadino tunisino di 41 anni è stato Arrestato dalla Polizia di Stato di Roma in seguito agli incidenti violenti avvenuti durante una manifestazione in sostegno del popolo palestinese. L'evento, tenutosi il 5 ottobre in piazzale Ostiense, era stato vietato dalle autorità. Le autorità hanno avviato tempestivamente le indagini, sfociate poi in un'operazione della Digos che ha portato all'arresto dell'individuo, ritenuto il responsabile di resistenza aggravata. Gli eventi della manifestazione La manifestazione in questione, organizzata per esprimere solidarietà al popolo palestinese, si è svolta in un clima di tensione e conflitto. Nonostante il divieto imposto dal Questore di Roma, migliaia di persone hanno partecipato, portando a eventi di violenza e colluttazioni con le forze dell'ordine.

