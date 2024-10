Napolipiu.com - Arbitri, la sosta cambia tutto: Rocchi ridà fiducia a chi ha deluso

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Glitornano in campo dopo errori e polemiche: Marinelli escluso, ma altri sono stati subito rilanciati Laper la Nazionale pare essere stato un toccasana insperato per le amarezze e le indignazioni del designatore arbitrale dopo gli obbrobri arbitrali andati in visione nelle prime giornate di campionato. Redento repentinamente Pairetto dopo lo sconcertante arbitraggio di Monza – Inter, il designatore nazionale ha impiegato, fra Serie A e B, varisti compresi, tutti i campioni che ci hanno allietato nell’ultimo week end calcistico. Manca solo Marinelli a furor di media demonizzato per l’espulsione di Conceicao. Auguriamoci per il bene del calcio stesso che Marinelli sia stato fermato per il rigore burla concesso alla Juventus o per le mancate espulsioni di Gatti e Thuram.