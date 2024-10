Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 18 Ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 18 Ottobre Viola è sempre più in ansia per Damiano, che è ormai a un passo dalla cattura di Torrente. Intanto, Alberto prende la decisione definitiva di lasciare Napoli, mentre Mariella capisce di essere stata manipolata da Guido, suscitando nuove tensioni?. Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 18 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di venerdì 18 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 18Viola è sempre più in ansia per Damiano, che è ormai a un passo dalla cattura di Torrente. Intanto, Alberto prende la decisione definitiva di lasciare Napoli, mentre Mariella capisce di essere stata manipolata da Guido, suscitando nuove tensioni?.

