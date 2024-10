Gaeta.it - Al via la decima edizione di StatisticAll: il festival europeo su dati e migrazioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Oggi ha preso il via ladi, ildella Statistica e della Demografia, un'importante manifestazione eurocentrica patrocinata dalla Commissione Europea e realizzata in collaborazione con il Parlamento. L'argomento principe di quest'anno è "Statistiche senza frontiere. Fiducia, etica, sistema: il futuro deiin Europa", che sarà esplorato attraverso eventi e discussioni nei prossimi quattro giorni. In particolare, si pone l'accento sulle, sulle differenze regionali in Europa e sulle politiche di coesione, con esperti provenienti da vari settori chiamati a confrontarsi su temi cruciali per il futuro dell'Unione.