Bergamonews.it - A Trescore tatuaggi vietati per entrare in Polizia Locale: il bando fa discutere

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024)Balneario. C’era una volta, nell’immaginario collettivo, ilo da galeotto. Quello che affollava i bicipiti di ex carcerati, marinai, mercenari. Oggi non è più così. Ilo è un fenomeno di costume. Un fenomeno di massa. Tant’è che per sembrare anticonformisti, nel 2024, converrebbe quasi non averne. Battute a parte, tirare in ballo le statistiche ha poco senso. Per capire quanto siano diffusi oggi – in ogni ambito della società – basta guardarsi attorno. Di(e tatuati) sono piene le strade, come gli uffici. Diè pieno il mondo. Succede così che un ragazzo, magari con uno nemmeno troppo grosso, magari in una parte del corpo nemmeno troppo esposta, voglia partecipare a undi. Gli capita, però, di imbattersi in alcuni requisiti che quelo lo vietano.