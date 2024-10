Inter-news.it - Zielinski, Inter in attesa: Young Boys e una data auspicata

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Piotrsi sottoporrà a esami strumentali per accertare l’entità del problema fisico avvertito con la Polonia nell’ultima sfida contro la Croazia: l’attende, con locomedi riferimento. IL PUNTO – Piotr, centrocampista dell’, è uscito nel secondo tempo della sfida pareggiata per 3-3 dalla sua Polonia contro la Croazia a causa di un problema muscolare. Il centrocampista ha provato a rassicurare sulle sue condizioni nel post-partita del match durante un’vista a Tvp Sport: «Spero che non sia nulla di grave e di poter essere subito a disposizione. Ho sentito un leggero fastidio, vedremo come si evolverà la situazione».