Zero lancia nuova edizione del programma per startup cleantech (Di giovedì 17 ottobre 2024) Zero lancia la quarta edizione del programma di accelerazione con l'obiettivo di investire e sviluppare le migliori startup cleantech. Nato per iniziativa di Cdp Venture Capital e di Eni, attraverso Joule la sua scuola per l'impresa, sarà gestito da Zest ed Elis e vede rinnovare il partenariato strategico dell'acceleratore con l'ingresso del Cnr, di Sace e il supporto di Esa a fianco di Acea, Microsoft e Vodafone. Le startup selezionate - spiega una nota - hanno la possibilità di accedere fino a 120 mila euro di investimento e ad un programma di accelerazione, sperimentazione industriale e impatto della durata di 5 mesi. E' un programma nato nel 2021 con l'obiettivo di accelerare i processi di decarbonizzazione delle imprese sulla 'road to net Zero'.

Zero lancia la quarta edizione del programma di accelerazione : l'obiettivo è sviluppare le migliori startup Cleantech - Questo approccio mira a creare una piattaforma di investimento e sviluppo per le startup Cleantech volta a facilitare l'integrazione con i partner industriali e a migliorare l'impatto delle soluzioni e tecnologie innovative proposte. È possibile presentare la candidatura fino al prossimo 13 novembre, accedendo al sito internet zeroacceleratorcleantech. (Liberoquotidiano.it)

