Venom: The Last Dance, svelato il rating ufficiale ma non è quello che si sperava

I fan hanno speculato a lungo sulla possibilità che Venom: The Last Dance avrebbe potuto avere una classificazione R, soprattutto dopo che un primo trailer mostrava il Protettore Letale che staccava alcune teste con inequivocabili schizzi di sangue. Il gore è però scomparso dai recenti spot televisivi e ora sappiamo il perché: come previsto, il prossimo trequel sarà classificato PG-13, proprio come Venom e Venom: La furia di Carnage. Questo era prevedibile, in quanto assicura che il maggior numero possibile di spettatori possa vedere Venom: The Last Dance quando arriverà nelle sale il prossimo fine settimana. Nonostante la violenza sia stata in qualche modo attenuata, siamo lieti di vedere che ci sono ancora alcune "immagini cruente".

