Uomini e Donne: commenti a caldo (17/10/2024)

Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti!

Uomini e Donne - Mario Cusitore pubblica delle storie insieme ad un discusso ex volto del parterre : “È depresso” - Le cose, però, tra i due non sono andate per il verso giusto, nonostante un primo tentativo di riconciliazione. Mario Cusitore è uno dei protagonisti dell’attuale edizione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che ogni giorno tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. E’ stato Cristiano a raggiungere Mario a Napoli e quest’ultimo ha postato sui social la serata che ... (Isaechia.it)

Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. In quel caso non c’è da perdersi d’animo, perché la rete offre la possibilità di riguardarla comodamente e in qualunque orario anche in streaming. (Tutto.tv)

Uomini e Donne - Brando Ephrikian replica ai rumors sulla rottura con Raffaella Scuotto - Brando Ephrikian è stato uno dei protagonisti della precedente stagione di Uomini e Donne. Di recente si sono diffusi rumors sulla fine della sua storia con Raffaella Scuotto. Ecco come ha replicato l'ex tronista!. (Comingsoon.it)