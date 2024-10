Ilrestodelcarlino.it - Uno scontro diretto per la Recanatese

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Domani pomeriggio, di buon’ora, appena ultimata la rifinitura, lasi metterà in viaggio alla volta di Avezzano per preparare la gara, forse, più delicata in assoluto di questo tormentatissimo avvio di stagione. In una settimana particolare e "corta" non si vuole lasciare nulla di intentato per affrontare al meglio quello che, attualmente, è unoper tirarsi fuori dai guai tra due delle tre squadre che occupano l’ultima posizione in classifica con appena tre punti nel carniere.