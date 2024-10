Ilrestodelcarlino.it - Tir ribaltato: il carico di patate va a ruba

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Resta ricoverato in Medicina d’urgenza al Bufalini di Cesena, il camionista sessantenne abruzzese che lunedì verso le 14,15 si ècon un enorme bilico sulla Flaminia, intorno alla rotatoria Popilia di San Lorenzo a Riccione. L’uomo, seppure in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. L’altra sera sono durate fin oltre le 20 le operazioni di rimozione del veicolo dei Fratelli Garofalo, deposito di logistica e trasporti, che per più di sei ore hanno impegnato decine di divise e personale di soccorso. Dopo cena, nonostante l’area fosse stata transennata, si è scatenato l’accaparramento delle, protrattosi fino a notte inoltrata e ricominciato ieri prima dell’alba. Centinaia di persone, del posto e passanti, si sono riversate nel parchetto accanto alla rotatoria con borsoni, cassette, cartoni, e perfino bidoni usati per la pittura, da riempire con lecadute.