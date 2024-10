Taranto: palazzo evacuato lo scorso inverno, malato di cancro dorme in macchina con la moglie Ricerca complicata di un alloggio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il signor Luigi ha 65 anni. È malato di cancro. Vive nell’appartamento di un palazzo, quartiere Tamburi di Taranto. In realtà non ci abita più perché a febbraio il palazzo venne evacuato per rischi strutturali e 22 famiglie finirono fuori casa. Tra queste, Luigi e la moglie che, appunto dallo scorso inverno, vivono e dormono in automobile. Il Comune sarebbe anche disposto a contribuire per l’affitto di un nuovo alloggio ma di proprietari disponibili a locare con questa modalità sembra non se ne trovino. Nella graduatoria per le case popolari Luigi è il numero 478. E così continua, con la moglie, da nove mesi a dormire in macchina. L'articolo Taranto: palazzo evacuato lo scorso inverno, malato di cancro dorme in macchina con la moglie <small class="subtitle">Ricerca complicata di un alloggio</small> proviene da Noi Notizie.. Noinotizie.it - Taranto: palazzo evacuato lo scorso inverno, malato di cancro dorme in macchina con la moglie Ricerca complicata di un alloggio Leggi tutta la notizia su Noinotizie.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il signor Luigi ha 65 anni. Èdi. Vive nell’appartamento di un, quartiere Tamburi di. In realtà non ci abita più perché a febbraio ilvenneper rischi strutturali e 22 famiglie finirono fuori casa. Tra queste, Luigi e lache, appunto dallo, vivono e dormono in automobile. Il Comune sarebbe anche disposto a contribuire per l’affitto di un nuovoma di proprietari disponibili a locare con questa modalità sembra non se ne trovino. Nella graduatoria per le case popolari Luigi è il numero 478. E così continua, con la, da nove mesi a dormire in. L'articololodiincon la di un proviene da Noi Notizie..

