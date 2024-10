StatisticAll, Chiodi (Sis): “Saper leggere i numeri significa essere cittadini informati” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Oggi la nostra società è sempre più in grado di leggere i numeri e questa per noi è una cosa fondamentale dal punto di vista divulgativo. Bisogna far capire ai giovani che i numeri servono a capire la realtà che ci circonda” ha dichiarato Marcello Chiodi, presidente della Società Italiana di Statistica, durante la prima Sbircialanotizia.it - StatisticAll, Chiodi (Sis): “Saper leggere i numeri significa essere cittadini informati” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Oggi la nostra società è sempre più in grado die questa per noi è una cosa fondamentale dal punto di vista divulgativo. Bisogna far capire ai giovani che iservono a capire la realtà che ci circonda” ha dichiarato Marcello, presidente della Società Italiana di Statistica, durante la prima

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria Colombo - la brillante matematica vincitrice di numerosi premi : “Non ho mai vissuto il lavoro e la famiglia come un problema di conciliazione. I numeri sono una lente per leggere la realtà” - Un riconoscimento che si aggiunge all'Ems Prize, altro importante premio europeo per la matematica, vinto da Colombo lo scorso luglio. L'articolo Maria Colombo, la brillante matematica vincitrice di numerosi premi: “Non ho mai vissuto il lavoro e la famiglia come un problema di conciliazione. . I numeri sono una lente per leggere la realtà” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)