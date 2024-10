Lanazione.it - Spinelli finisce ko al Consiglio di Stato

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un’istanza per la revocazione aldi, e un ricorso in Cassazione. Li ha annunciati la societàalla luce della sentenza con cui ildiha annullato la concessione demaniale del Terminal GPT, nel porto di Genova, alla. Il gruppo, nell’annunciare le strategie locali, sottolinea che sarà proposto giudizio di revocazione della sentenza presso ildi"in quanto la stessa contiene errori di fatto, nonché ricorso in Cassazione per violazione dell’articolo 111 della Costituzione in ordine al requisito minimo di motivazione". La società presieduta dall’ex leader dell’Ap spezzina, Mario Sommariva (nella foto), ha chiesto al Ministero un immediato intervento "al fine di garantire la difesa dei posti di lavoro e la continuità operativa del Terminal, a garanzia dei traffici.