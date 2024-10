Spari per il controllo della curva Sud: Daniele Cataldo fermato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, indagato Luca Lucci (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mistero risolto. È stato fermato uno dei presunti responsabili del tentato omicidio di Enzino Anghinelli, oggi 51 anni, "signore della coca" di Milano ed ex ultras del Milan. In manette è finito Daniele Cataldo, 52 anni, residente a Sesto San Giovanni, nome storico della curva Sud rossonera Milanotoday.it - Spari per il controllo della curva Sud: Daniele Cataldo fermato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, indagato Luca Lucci Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Mistero risolto. È statouno dei presunti responsabili deldi Enzino, oggi 51 anni, "signorecoca" di Milano ed ex ultras del Milan. In manette è finito, 52 anni, residente a Sesto San Giovanni, nome storicoSud rossonera

Arrestato Daniele Cataldo : l’uomo dei legami con Luca Lucci coinvolto in un tentato omicidio - L’inchiesta ha l’obiettivo di disarticolare queste organizzazioni, spesso caratterizzate da una forte gerarchia e da legami di fedeltà estremamente radicati tra i membri. Secondo le ricostruzioni, Cataldo avrebbe sparato a Anghinelli, colpendolo a colpi di pistola. Luca Lucci, già in carcere dal 30 settembre, figura centrale delle curve milaniste, è indagato per concorso in omicidio e per il suo ... (Gaeta.it)