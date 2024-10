Rho, un ciclo di camminate nel Plis Basso Olona per ammirare il foliage (Di giovedì 17 ottobre 2024) Rho (Milano), 17 ottobre 2024 - Riparte sabato 19 ottobre il progetto Olona Walking, le camminate nel Plis del Basso Olona, il parco locale d'interesse sovracomunale. Situato nella zona a nord occidentale del territorio della Città Metropolitana, nell'area dell'alta pianura irrigua e immediatamente a sud del canale Villoresi, è caratterizzato dalla presenza di fontanili e di acque di risorgiva, con attività agricole e mulini. L'autunno è la stagione migliore per osservare il foliage, accompagnati dalle "voci del Plis" che aiuteranno a conoscere storia, geografia, agricoltura, monumenti naturali e dell’ingegno umano, immersi nei cangianti colori autunnali. Le occasioni sono numerose: occorre prenotarsi, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 366 5923991, al mattino sarà  opportuno chiedere conferma dal momento che il meteo potrebbe far rinviare l’appuntamento previsto. Ilgiorno.it - Rho, un ciclo di camminate nel Plis Basso Olona per ammirare il foliage Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Rho (Milano), 17 ottobre 2024 - Riparte sabato 19 ottobre il progettoWalking, leneldel, il parco locale d'interesse sovracomunale. Situato nella zona a nord occidentale del territorio della Città Metropolitana, nell'area dell'alta pianura irrigua e immediatamente a sud del canale Villoresi, è caratterizzato dalla presenza di fontanili e di acque di risorgiva, con attività agricole e mulini. L'autunno è la stagione migliore per osservare il, accompagnati dalle "voci del" che aiuteranno a conoscere storia, geografia, agricoltura, monumenti naturali e dell’ingegno umano, immersi nei cangianti colori autunnali. Le occasioni sono numerose: occorre prenotarsi, telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 366 5923991, al mattino sarà  opportuno chiedere conferma dal momento che il meteo potrebbe far rinviare l’appuntamento previsto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Olona Walking: tornano le camminate nel Plis del Basso Olona - Per ammirare il foliage e scoprire i segreti dell’ampia area verde (mi-lorenteggio.com) Rho, 17 ottobre 2024 – In primavera il verde dei prati e i colori dei fiori erano predominanti. In autunno è pia ... (mi-lorenteggio.com)

Più di 50 pellegrini alla scoperta del Ceresio lungo la Via Francisca del Lucomagno - Successo anche per la terza delle quattro camminate promosse da Alfa Srl, dedicate alla scoperta del territorio e del nostro bene più prezioso, l'acqua, lungo la Francisca. Ultimo appuntamento domenic ... (varesenews.it)

Camminando con Alfa nel Parco Alto Milanese, tra scoiattoli e nuovi boschi - Sono state più di 50 le persone che hanno partecipato alla seconda camminata di Alfa alla scoperta della Via Francisca del Lucomagno e delle vie d'acqua del Varesotto, quarta edizione di un format che ... (varesenews.it)