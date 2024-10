“Pomeriggio 5”, fuoco amico sul “Grande Fratello”: la bordata agli autori (Di giovedì 17 ottobre 2024) News tv. Durante l’ultima puntata di “Pomeriggio 5”, Myrta Merlino ha dedicato un segmento finale al “Grande Fratello”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In questa occasione, è stato mostrato che ultimamente c’è una certa tensione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Un’ospite in studio ha condiviso la propria opinione sul programma, ma le reazioni non sono state unanimi. Che cosa è successo? Andiamo a scoprirlo insieme. Tvzap.it - “Pomeriggio 5”, fuoco amico sul “Grande Fratello”: la bordata agli autori Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) News tv. Durante l’ultima puntata di “5”, Myrta Merlino ha dedicato un segmento finale al “”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In questa occasione, è stato mostrato che ultimamente c’è una certa tensione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Un’ospite in studio ha condiviso la propria opinione sul programma, ma le reazioni non sono state unanimi. Che cosa è successo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Foggia : i funerali del vigile del fuoco morto per salvare gli altri Oggi pomeriggio in cattedrale - Antonio Ciccorelli è morto ieri notte mentre era impegnato nei soccorsi durante il nubifragio in territorio di San Severo. . Aveva 59 anni. Lutto cittadino nel capoluogo dauno. . Oggi nella cattedralrvdi Foggia i funerali. L'articolo Foggia: i funerali del vigile del fuoco morto per salvare. (Noinotizie.it)

Pomeriggio di fuoco a Roma - l’incendio divampato a Monte Mario : come è nato il rogo? - Scappano tutti, non mi è mai capitato di evacuare così, nemmeno a scuola. Sei le palazzine evacuate e quattro le auto in sosta che hanno preso fuoco. 15 sono scattate le sirene, stavamo registrando i programmi, ma ci hanno detto di lasciare immediatamente l’edificio – hanno raccontato all’Adnkronos alcuni giornalisti -. (361magazine.com)

Pomeriggio di fuoco. Quattro roghi in poche ore - In cenere porzioni di campi e steraglie con piccoli focolai che si sono sparsi rapidamente rendendo particolarmente difficoltoso l’intervento del personale del 115, con i pompieri costretti a saltare da un punto all’altro per circoscrivere le fiamme. . Le fiamme arrivano comunque a lambire una casa isolata, che in via precauzionale viene evacuata temporaneamente. (Ilrestodelcarlino.it)