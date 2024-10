Passaggio ora solare, quando si portano indietro le lancette (e si dorme un’ora in più) (Di giovedì 17 ottobre 2024) quando è previsto il Passaggio dell’ora solare? Se vi state facendo questo domanda, siete nel posto giusto. Sta per arrivare il momento in cui portare indietro le lancette di un’ora e salutare l’ora legale per qualche mese. quando è in programma il Passaggio all’ora solare? Quest’anno l’ora solare tornerà nella notte tra sabato 26 e domenica Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)è previsto ildell’ora? Se vi state facendo questo domanda, siete nel posto giusto. Sta per arrivare il momento in cui portareledie salutare l’ora legale per qualche mese.è in programma ilall’ora? Quest’anno l’oratornerà nella notte tra sabato 26 e domenica

