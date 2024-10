Numero dei carabinieri sul display. Ma è una nuova truffa telefonica (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Quello che mi spaventa di più di questa nuova truffa telefonica, è che la tecnologia sempre più avanzata, permette a questi delinquenti di far comparire sul cellulare delle loro vittime i numeri di telefono reali delle forze dell’ordine. E tu, trovando riscontro in Rete, inevitabilmente ti fidi". Così Marco Pirozzi, amministratore di condominio, che ieri ha denunciato ai carabinieri di Fano la sua disavventura con dei truffatori, che hanno provato a spillargli soldi dai conti corrente dei suoi clienti. Una truffa già messa in atto altrove che ora è arrivata anche a Fano: una trappola tecnologica che prende di mira amministratori condominiali e commercialisti. "E’ architettata benissimo – spiega –. Chiamano in ufficio qualificandosi come i carabinieri di Fano. Ilrestodelcarlino.it - Numero dei carabinieri sul display. Ma è una nuova truffa telefonica Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) "Quello che mi spaventa di più di questa, è che la tecnologia sempre più avanzata, permette a questi delinquenti di far comparire sul cellulare delle loro vittime i numeri di telefono reali delle forze dell’ordine. E tu, trovando riscontro in Rete, inevitabilmente ti fidi". Così Marco Pirozzi, amministratore di condominio, che ieri ha denunciato aidi Fano la sua disavventura con deitori, che hanno provato a spillargli soldi dai conti corrente dei suoi clienti. Unagià messa in atto altrove che ora è arrivata anche a Fano: una trappola tecnologica che prende di mira amministratori condominiali e commercialisti. "E’ architettata benissimo – spiega –. Chiamano in ufficio qualificandosi come idi Fano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuova maxi inchiesta su corruzione - truffa ai danni dello Stato e frode - Questa mattina, 15 ottobre 2024, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Genova, insieme al personale della questura, hanno dato esecuzione a decreti di perquisizione e sequestro nel capoluogo ligure, a Roma e in provincia di Benevento. Le indagini in corso accusano... (Genovatoday.it)

Definitely Maybe degli Oasis : l'inizio di una nuova sublime "Grande truffa del Rock’n’Roll" - Malcolm McLaren morto e sepolto, i Pistols ridotti a qualcosa di peggio della parodia di loro stessi e gli Oasis che tornano sul palco. Siamo nel 2024, e i tempi sono cambiati...ma non del tutto. Almeno non la formula della “The Great Rock’n’roll Swindle” (per chi vuole approfondire consiglio... (Today.it)

“Devi cambiare gestore” - la nuova truffa dell’energia : come difendersi dai finti call center - (Continua a leggere dopo la foto) Quando deve scattare il campanello d’allarme Un campanello d’allarme deve risuonare allorché l’interlocutore chiede conto di dati e informazioni che invero dovrebbe conoscere anche meglio dell’utente contattato. I consigli per non cadere nei tranelli dei malintenzionati sono sempre gli stessi: diffidare da messaggi vaghi inoltrati da numeri sconosciuti e ... (Urbanpost.it)