Nel casertano nasce la prima casa di semiautonomia della Campania per donne vittime di violenza

nasce ad Aversa la prima casa di semiautonomia per donne vittime di violenza. Si tratta della prima nel suo genere in Campania, parte del Progetto #SFERA (Sinergie e Formazione per l'Empowerment della Rete Antiviolenza), finanziato da Fondazione 'CON IL SUD'.La struttura sorge in un bene

