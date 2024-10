Morto l’ex One Direction Liam Payne, media: “Droga e distruzione nella stanza d’hotel” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Droga e distruzione, una scena dantesca". Così i media argentini descrivono la stanza d'albergo dell'ex One Direction Liam Payne , Morto nelle scorse ore dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel dove alloggiava a Buenos Aires. Il quotidiano Clarín, che ha avuto accesso alle fotografie della stanza della struttura Casa Sur, la Deluxe Suite, L'articolo Morto l’ex One Direction Liam Payne, media: “Droga e distruzione nella stanza d’hotel” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – ", una scena dantesca". Così iargentini descrivono lad'albergo dell'ex Onenelle scorse ore dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel dove alloggiava a Buenos Aires. Il quotidiano Clarín, che ha avuto accesso alle fotografie delladella struttura Casa Sur, la Deluxe Suite, L'articoloOne: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

L’ex One Direction Liam Payne è morto a Buenos Aires : cosa sappiamo - Il volo per 13 o 14 metri non gli ha lasciato scampo. . Payne aveva 31 anni. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post L’ex One Direction Liam Payne è morto a Buenos Aires: cosa sappiamo appeared first on Amica. I poliziotti sono stati inviati all’hotel in risposta a una chiamata di emergenza su un «uomo aggressivo che potrebbe essere sotto l’effetto di droghe o alcol». (Amica.it)

Liam Payne - ex One Direction - è morto a 31 anni cadendo da un balcone. Cosa si sa - Un post con un cuore spezzato su sfondo nero è stato condiviso da Anne Twist, madre di Harry Styles. Liam James Payne era nato il 29 agosto 1993 a Wolverhampton; dopo l’esperienza con gli One Direction aveva iniziato, nel 2016, una carriera come solista, lanciando il suo primo tour mondiale nel 2020. (News.robadadonne.it)

Morto Liam Payne One Direction : causa del decesso e cosa sappiamo - Nel 2019 ha confermato di avere una relazione con la modella Maya Henry, dalla quale si era separato nel 2021, tornando a frequentarla di tanto in tanto. Con i suoi compagni di band – Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan e Harry Styles – Payne ha venduto più di 70 milioni di dischi, trasformandosi in un'icona della musica pop. (Tvpertutti.it)