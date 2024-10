Microchip gratuiti ai cani: doppio appuntamento durante la "Flik Flok" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, dalle 10 alle 19, e domenica 20, dalle 9 alle 14, in piazza Carlo di Borbone, nell'ambito della manifestazione Flik Flok, si terranno due appuntamenti con “Microchippiamoli per amore”.Si tratta di due giornate di anagrafe canina organizzate dalla Garante per i diritti degli Casertanews.it - Microchip gratuiti ai cani: doppio appuntamento durante la "Flik Flok" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre, dalle 10 alle 19, e domenica 20, dalle 9 alle 14, in piazza Carlo di Borbone, nell'ambito della manifestazione, si terranno due appuntamenti con “piamoli per amore”.Si tratta di due giornate di anagrafena organizzate dalla Garante per i diritti degli

Ecco l'elenco delle strade chiuse per la gara podistica 'Flik Flok' - A partire dalle 6 del mattino e fino al termine della manifestazione sportiva, sarà sospesa la circolazione in Piazza Carlo di Borbone, Piazza Gramsci. Strade chiuse a Caserta per la gara podistica "Flik Flok", organizzata dalla Brigata Bersaglieri Garibaldi e in programma domenica 20 ottobre.

Race for the Cure si associa alla XXI edizione della Flik Flok - Le donne in rosa della Race for the Cure, evento simbolo di Komen Italia, apriranno la 5 km, passeggiata non competitiva e aperta a tutti, organizzata dalla Brigata Bersaglieri "Garibaldi" di Caserta. Per festeggiare insieme i 25 anni della Race, Komen Italia organizza in Campania una edizione...

Sport - Musica e Solidarietà : al via la XXI Edizione della "Flik Flok" - Alle 10:30, invece, partirà la passeggiata non competitiva di 5 Km, aperta a tutti. Infine, alle 11:30, i più piccoli potranno cimentarsi nella minicorsa di 1000 metri nei giardini della Reggia. L'edizione 2024 della Flik Flok è stata realizzata con il sostegno del Comune di Caserta, degli istituti scolastici, del Coni, della Fidal, delle imprese locali e delle fondazioni.