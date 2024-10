Mette Marit di Norvegia si ferma per curarsi (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da poche ore sarebbe arrivato l’annuncio che la Principessa Mette Marit di Norvegia avrebbe sospeso i suoi impegni pubblici. La motivazione è da addursi ad una malattia respiratoria diagnosticata alla moglie dell’erede Haakon nel 2018. Mette Marit di Norvegia ha deciso di fermarsi, si spera momentaneamente, per poter curare nei migliori dei modi la fibrosi polmonare che le è stata diagnosticata circa sei anni fa. L’annuncio arriva direttamente dalla Casa Reale di Norvegia che avrebbe spiegato come le cure potrebbero avere “effetti collaterali“, che costringerebbe la Principessa a non tener fede al suo programma di impegni. Una notizia che sicuramente genera non poco scalpore a Corte, ma anche fuori dai confini norvegesi. Velvetmag.it - Mette Marit di Norvegia si ferma per curarsi Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Da poche ore sarebbe arrivato l’annuncio che la Principessadiavrebbe sospeso i suoi impegni pubblici. La motivazione è da addursi ad una malattia respiratoria diagnosticata alla moglie dell’erede Haakon nel 2018.diha deciso dirsi, si spera momentaneamente, per poter curare nei migliori dei modi la fibrosi polmonare che le è stata diagnosticata circa sei anni fa. L’annuncio arriva direttamente dalla Casa Reale diche avrebbe spiegato come le cure potrebbero avere “effetti collaterali“, che costringerebbe la Principessa a non tener fede al suo programma di impegni. Una notizia che sicuramente genera non poco scalpore a Corte, ma anche fuori dai confini norvegesi.

